Les fortes précipitations ont occasionné d’énormes dégâts à Touba. Deux personnes ont perdu la vie. Face à cette situation, le khalife général des mourides par le biais de son porte-parole a délivré un message aux disciples notamment les sinistrés. Serigne Mountakha Mbacké a exprimé sa compassion aux habitants de la cité religieuse. Pour le khalife, c’est une catastrophe naturelle.

” Serigne Mountakha Mbacké exprime toute sa compassion aux habitants de Touba qui vivent dans des difficultés. Mais c’est la volonté divine. Le khalife sera toujours à leurs côtés. Il va les soutenir comme d’habitude ” a déclaré Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadr au nom de Serigne Mountakha Mbacké.

Le porte-parole du khalife a rassuré les sinistrés avant d’inviter les autorités étatiques à redoubler d’efforts pour les soulager.

” Serigne Mountakha recommande à tous les musulmans notamment les disciples mourides à cultiver la solidarité et l’entraide. Les sinistrés ont besoin d’être soutenus et assistés dans ces circonstances pénibles. Le khalife va apporter sa contribution pour venir en aide aux sinistrés” a-t-il dit devant le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Le porte-parole du khalife général des mourides invite les nouvelles autorités à redoubler d’efforts pour faire face à la remontée de la nappe phréatique, un facteur contribuant aux inondations.

” Des membres de la famille de Serigne Fallou ont abandonné leurs maisons sises à Ndamatou pour déménager à Ndindy à cause de la montée nappe phréatique. C’est le même constat dans plusieurs quartiers comme aux alentours de la grande Mosquée et au marché Ocass. Si rien n’est fait d’ici l’année prochaine, la situation sera plus critique. Je risque d’abandonner mon domicile. C’est une catastrophe naturelle” a alerté Cheikh Bassirou Abdou Khadr devant Cheikh Tidiane Dièye avant de remercier et formuler des prières pour le gouvernement.