Un enseignant tombe en Gambie pour Escroquerie

L’enseignant L. Cissé s’activait également dans un réseau de voyage clandestin. Il a été arrêté à la suite d’une série d’escroqueries au préjudice de plusieurs plaignants dont certains de ses anciens élèves, rapporte L’Observateur. Selon l’accusation, l’affaire remonte à janvier dernier .

« L’enseignant contacte certains de ses anciens élèves de Mbour et de Kidira (région de Tamba) à qui il fait croire être capable de les aider à rallier la France. Ce, en les trouvant un visa et un billet de voyage qu’il dit authentiques. » Les nommés C. Guèye, M. Guène, S. Dème, M. Guiro, S. Ba et M. D. Ba sautent sur l’occasion et versent à l’enseignant entre 840 000 F CFA et 10 millions de francs CFA. L. Cissé empoche, au total, plus de 20 millions, et fait croire à ses victimes que « la date du départ ne sera qu’une question de jours », selon le journal du Groupe futurs médias. La même source précise que certains des candidats se sont empressés de déposer leurs valises au domicile de l’enseignant.

Mais, poursuit L’Observateur, le mis en cause ne tardera pas à les informer que la date du voyage est repoussée. Autre changement : « L. Cissé leur indique que c’est en Gambie que le départ aura lieu, et non plus à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass ».

Crédules, les candidats se rendent aussitôt en Gambie. Où ils poireautent pendant deux mois avant de se rendre compte qu’ils ont été bernés. Pire, « de retour au Sénégal, certains candidats constatent que [l’escroc] a même bloqué les numéros de téléphone de certains d’entre eux dont le frère de son épouse ». Découragés, ils finissent par porter plainte.

L’enseignant sera ainsi localisé puis arrêté en Gambie, après plusieurs mois de recherches. Attrait à la barre du Tribunal de Mbour, ce mardi, il risque un an de prison. Une peine requise par le Procureur.

Délibéré, le 24 septembre prochain.