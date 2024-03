José Peseiro en quête de nouveaux défis après la CAN 2023.

Au terme de son contrat avec le Nigeria, le sélectionneur José Peseiro regarde vers l’horizon pour son prochain défi. Ayant conduit l’équipe à la finale de la CAN 2023, le technicien portugais se trouve désormais à une croisée des chemins. Malgré les rumeurs le liant à l’Algérie et à la Tunisie, il garde les pieds sur terre, annonçant vouloir sélectionner avec soin sa prochaine destination : « Ce qui est sûr, c’est que je veux continuer à entraîner », a confié Peseiro à Goal.

Sans fermer de portes, Peseiro affirme recevoir plusieurs offres et reste ouvert aux discussions avec des équipes nationales et des clubs. Avec 5 à 7 propositions reçues, il n’a néanmoins pas divulgué les noms des parties intéressées, marquant l’importance d’une pause réfléchie avant de se projeter : « Pour l’instant, je dois faire une pause et être calme. Mais j’écoute les propositions et les projets qui me sont proposés », a-t-il ajouté.