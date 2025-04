Emploi et employabilité : le Président Diomaye adresse un message fort à la jeunesse sénégalaise

Ce jeudi, au Centre international de Conférences Abdou Diouf (CICAD), le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé la 4e Conférence nationale sur l’emploi et l’employabilité. Organisée par le ministère du Travail sous son haut patronage, cette édition avait pour thème : « Emploi et Employabilité : Défis et perspectives pour un Sénégal souverain, juste et inclusif ».

L’événement visait à poser les bases d’une feuille de route consensuelle en faveur d’un marché du travail équitable, dynamique et inclusif, capable de valoriser les compétences et les talents de tous les Sénégalais.

Dans son allocution, le Chef de l’État s’est adressé avec gravité et espoir à la jeunesse sénégalaise, soulignant les attentes fortes qui entourent cette conférence. Il a réaffirmé l’engagement de son gouvernement à répondre aux aspirations des jeunes :

« À vous, jeunes du Sénégal, je tiens à affirmer que mon gouvernement est pleinement conscient de vos aspirations légitimes à contribuer au développement de vos familles, de vos communautés et de notre pays. Soyez assurés que, quelles que soient les difficultés ou les circonstances, l’État restera fermement à vos côtés. Plus que jamais, je demeure déterminé à relever avec vous ce défi, afin que chacun puisse accéder à un travail digne, productif et valorisant. »

Ce message, porteur d’espoir, s’inscrit dans une dynamique de transformation structurelle du marché de l’emploi, avec pour ambition de bâtir un avenir plus juste, plus souverain et plus inclusif pour la jeunesse sénégalaise.