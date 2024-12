Gueye Para porte plainte contre Cheikh Oumar Diagne suite à ses propos sur les tirailleurs…

Une grande polémique agite le Sénégal après les propos tenus par Cheikh Oumar Diagne, ministre et conseiller à la présidence, qui a qualifié les tirailleurs de Thiaroye de « traîtres » lors d’une intervention télévisée. Ses déclarations, largement relayées sur les réseaux sociaux, ont suscité une vague d’indignation, notamment au sein des descendants des tirailleurs sénégalais.

Gueye Para, président de la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais, a exprimé sa colère sur RFI. « Il a insulté la mémoire des tirailleurs sénégalais ainsi que leurs familles », a-t-il déclaré, dénonçant des propos qu’il juge irrespectueux. Il estime que Cheikh Oumar Diagne est coutumier des déclarations polémiques : « Cette fois, il a dépassé les limites. En tant que petit-fils de tirailleur sénégalais, je suis profondément meurtri. »

Pour Gueye Para, ces déclarations représentent une atteinte grave, non seulement envers les anciens combattants, mais aussi envers le symbole qu’ils incarnent. Il appelle à une réaction claire de la part du president de la République, rappelant que ce dernier avait récemment promu le slogan « Jub Jubal Jubant » en hommage à l’intégrité et au respect des valeurs nationales. « Nous attendons une prise de position ferme. Ce ministre a défié la mémoire des tirailleurs et a manqué de respect à ceux qui ont sacrifié leur vie. »

Par ailleurs, Gueye Para a annoncé des actions à venir : « Nous porterons plainte, nous lancerons des pétitions, et si nécessaire, nous organiserons des marches. Depuis ces déclarations, nous recevons des appels de partout, y compris de familles de tirailleurs basées à l’étranger, qui expriment leur indignation. »

Il a également sollicité l’intervention des historiens, notamment celle du professeur Mamadou Diouf, qui avait supervisé les commémorations du 80ᵉ anniversaire du massacre de Thiaroye. « Nous espérons que la communauté académique se mobilisera pour rappeler l’importance de ces figures historiques et préserver leur mémoire », a-t-il ajouté.