Gestion de la Ville de Dakar : Pape Alioune Gningue Appelle à une Réforme Totale

Pape Alioune Gningue, conseiller municipal à la Ville de Dakar, adjoint au maire de la commune de Grand Yoff et secrétaire général des 127 adjoints maires du département de Dakar, a plaidé pour une refonte profonde de la gestion de la mairie. Lors d’un échange avec les médias, ce membre du Grand Parti de Malick Gakou a mis en exergue les défis actuels, notamment l’endettement de la ville, les retards de salaires, et les enjeux liés à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) 2026.

Évoquant le départ de Barthélémy Dias, M. Gningue estime que « les actes de l’ex-maire, marqués par des provocations et des comportements anti-républicains, ne sont pas dignes d’un citoyen de son rang ». Il se réjouit que cette période ait permis une « rupture profonde dans la gestion politique du Sénégal ». Pour lui, l’avenir de la gouvernance municipale devra s’aligner sur l’Agenda national de transformation 2050, une stratégie visant à réorienter les politiques économiques et sociales vers un développement durable. Pape Alioune Gningue a mis en lumière les incohérences de la gestion précédente concernant les JOJ. Selon lui, « l’organisation des Jeux olympiques relève exclusivement du Comité International Olympique (CIO) et non des fédérations locales ». Il rappelle que l’État du Sénégal a déjà investi 35 milliards de francs CFA (environ 60 millions de dollars), tandis que le CIO supporte 52 % du budget global de 171 millions de dollars. Dakar accueillera 200 délégations et 2 700 athlètes, avec la rénovation des infrastructures sportives et la mobilisation de 6 000 jeunes dans l’organisation.

Candidature pour un mandat de transition (2025-2027):Gningue se déclare candidat à la succession de Barthélémy Dias et prône une gestion axée sur les priorités sociales. Il propose un audit interne des finances et du personnel municipal pour rétablir la confiance des administrés et des partenaires stratégiques. Ses axes programmatiques incluent : Mobilité urbaine : Réorganisation du transport pour une capitale moderne. Financement vert : Intégration des projets liés au changement climatique. Transparence et démocratie : Mise en place d’un Comité de pilotage (COPIL) ouvert aux différents maires pour une gestion participative. Une ville à reconstruire sur des bases solides« La ville de Dakar est lourdement endettée et a perdu la confiance de ses partenaires, notamment l’État », déplore-t-il. Il préconise une coopération renforcée avec le gouvernement, plus de justice sociale pour les travailleurs municipaux, et l’arrêt immédiat des projets non prioritaires comme celui des toilettes publiques. Gningue conclut : « Ce mandat de transition sera celui de la transparence et de la restructuration pour garantir aux Dakarois une ville moderne et équitable, à l’image des grandes métropoles mondiales. »