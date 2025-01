Hajj 2025 : Le Sénégal renforce sa coopération avec l’Arabie Saoudite

Le samedi 11 janvier 2025, à Djeddah, le Général Mamadou Gaye, Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam, a signé le protocole d’accord du Hajj 2025 avec Abdel Fattah Bin Souleymane Mushât, Vice-ministre saoudien du Hajj et de la ‘Umra. Ce document, fondamental pour la bonne organisation du pèlerinage, intègre les nouvelles instructions et dispositions visant à améliorer l’accueil et l’accompagnement des pèlerins sénégalais en Terre sainte.

Cette signature marque une étape clé dans la préparation du Hajj 2025, permettant à la mission sénégalaise de mieux remplir son rôle. Le protocole aborde des aspects cruciaux tels que les quotas, les mesures sanitaires, la gestion des logements, ainsi que les moyens de transport. Ces accords visent à offrir aux pèlerins sénégalais des conditions optimales, en conformité avec les nouvelles réglementations saoudiennes. Le Général Mamadou Gaye, accompagné de ses deux adjoints, a également participé à l’exposition et à la conférence annuelles sur le Hajj et la ‘Umra, organisées par le ministère saoudien. Ces événements offrent une plateforme d’échange et de renforcement des collaborations entre les pays participants et l’Arabie Saoudite, dans un esprit de modernisation et d’efficacité pour ce pilier central de l’Islam. Avec cette initiative, les autorités sénégalaises réitèrent leur engagement à accompagner les fidèles dans leur démarche spirituelle, en consolidant la qualité des services et en renforçant leur collaboration avec le Royaume d’Arabie saoudite.