Extraordinaire: Dakar arrosé par une pluie hors saison

De fines gouttes de pluie arrosent la capitale sénégalaise cet après-midi du mardi 3 décembre. Une pluie hors saison qui surprend plus d’un.

Cependant, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), dans son bulletin prévisionnel à courte échéance du 3 au 6 décembre 2024, publié ce mardi, a informé que « la fraîcheur nocturne et matinale sera de plus en plus marquée, surtout dans les régions du Nord-ouest et du Centre-ouest, où les températures pourraient descendre jusqu’à 20°C ».

En plus, sur cette partie du pays, les services de l’Anacim alerte sur une forte suspension de poussière qui va affecter les visibilités.