L’Orientation stratégique de la distribution d’Eau au Sénégal : Analyse du projet grand transfert d’eau (GTE) sous le régime de Diomaye Faye

La gestion de l’eau est devenue un enjeu mondial majeur, avec de nombreuses études qui mettent en garde contre les conflits futurs liés à cette ressource précieuse. Dans ce contexte, le Sénégal, bien que riche de ressources naturelles, fait face à des défis importants en matière de distribution d’eau, particulièrement dans les zones rurales et urbaines. Le projet Grand Transfert d’Eau (GTE), initié sous le régime de Diomaye Faye, se présente comme une réponse stratégique à ces défis, en alignement avec la vision nationale Sénégal 2050.

Contexte et Justification du Projet GTE

La signature d’un protocole d’accord entre le Fonds Souverain d’Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS) et la société chinoise Sinohydro Corporation Limited pour le développement d’études de faisabilité concernant le projet GTE est un signe fort de l’engagement du gouvernement sénégalais en matière de gestion hydrique. À l’heure où l’accès à l’eau potable demeure un problème criant, le GTE est envisagé comme un projet d’envergure qui pourrait transformer la dynamique de distribution de l’eau au Sénégal.

Les Enjeux de la Distribution de l’Eau

Le Sénégal est confronté à plusieurs défis concernant l’approvisionnement en eau :

– *Croissance démographique rapide* : La population en croissance rapide exige une augmentation significative des ressources en eau.

– *Changements climatiques* : Des phénomènes tels que la sécheresse affectent gravement la disponibilité de l’eau.

– *Infrastructures obsolètes* : Beaucoup de systèmes de distribution d’eau existants sont en mauvais état et incapables de répondre à la demande.

Les experts ont souligné que la maldistribution de l’eau pourrait mener à des tensions sociales, accentuant la nécessité d’une stratégie claire et efficace, telle que celle proposée par le projet GTE.

Objectifs du Projet GTE

Le projet GTE a plusieurs objectifs stratégiques, parmi lesquels :

1. *Améliorer l’Accès à l’Eau Potable* : Assurer que les populations rurales et urbaines aient accès à une source d’eau fiable et propre.

2. *Développer des Infrastructures Modernes* : Installer des systèmes modernes de distribution pour réduire les pertes d’eau.

3. *Renforcer la Résilience Climatique* : Mettre en place des mécanismes permettant de gérer la distribution de l’eau face aux aléas climatiques.

4. *Contribuer au Développement Économique* : L’accès à l’eau est directement lié aux activités économiques, en particulier dans l’agriculture et l’industrie.

Alignement avec la Vision Sénégal 2050

La vision Sénégal 2050 prône un développement durable et inclusif, et le projet GTE s’inscrit parfaitement dans cette démarche. En améliorant la distribution de l’eau, le GTE contribuera à la santé publique, à la sécurité alimentaire et à la création d’emplois. De plus, il peut servir de modèle pour d’autres initiatives d’investissement dans les infrastructures fondamentales.

## En conclusion, le projet Grand Transfert d’Eau (GTE) est non seulement une réponse aux défis actuels de distribution d’eau au Sénégal, mais il incarne également une vision ambitieuse pour l’avenir. En engageant des partenariats stratégiques et en intégrant des solutions durables, le Sénégal peut avancer vers un avenir où chaque citoyen a accès à une ressource essentielle pour la vie : l’eau. Ainsi, ce projet ne se limite pas à une simple infrastructure, mais devient une boussole pour un développement équitable et durable dans le pays.

La nécessité de se préparer à des futurs conflits liés à l’eau est claire ; le Sénégal doit agir maintenant pour garantir la paix sociale et le bien-être de sa population. Le projet GTE est un pas significatif dans cette direction, et son succès dépendra de l’engagement de toutes les parties prenantes, aussi bien du gouvernement que de la société civile.

Dr. Seydina Oumar Seye.