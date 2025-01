Drame familial à Sam Sam Carreaux : la détresse d’une mère après la perte de son fils

Un drame bouleversant a secoué la communauté de Sam Sam Carreaux. Une querelle entre deux frères a tourné au cauchemar lorsque l’un a causé la mort de l’autre. La tristesse et la colère d’une mère, confrontée à la perte tragique de l’un de ses enfants, résonnent dans une vidéo bouleversante.

La mère, effondrée, partage son incompréhension et son désespoir : « Mon fils a tué mon autre fils de cœur, celui qui m’aidait à la maison et faisait tout pour me plaire. Quand les faits se sont déroulés, je n’étais pas là… » Ces mots reflètent le désarroi et la douleur intenses d’une femme frappée par un tel malheur. Les informations relatives à cet incident ont été rapportées initialement par le site de nos confrères de Kawtef, mettant en lumière une tragédie familiale qui continue d’émouvoir l’entourage des victimes.