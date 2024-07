«Excès verbaux» : Le Bureau du Parlement de la CEDEAO recadre Guy Marius Sagna

Le député sénégalais Guy Marius Sagna continue de critiquer violemment la CEDEAO. Une institution qui, dit-il, ressemble tant à l’Afrique occidentale française (AOF).



Le Bureau du Parlement de la CEDEAO a sorti un communiqué pour dénoncer les discours enflammés de l’activiste sans le nommer. D’emblée, il a tenu « à exprimer sa profonde préoccupation et désapprobation face aux excès verbaux observés au cours de nos sessions à l’égard des Chefs d’État et de Gouvernement des États membres de la CEDEAO par l’un de nous ».

«En tant que membres, nous sommes libres d’exprimer nos différents points de vue et d’accueillir les opinions dissidentes à condition que ces points de vue soient guidés par les valeurs de respect, de solidarité et de coopération qui sous-tendent notre organisation régionale. Par conséquent, toute remarque non parlementaire ne sera pas admise ou tolérée car elle ne s’inscrit pas dans l’esprit de fraternité et de collaboration qui doit prévaloir au sein de la région de la CEDEAO et au-delà », ont souligné les membres dudit bureau.

« Le Bureau condamne donc fermement toute déclaration ou action qui contredit les principes et les valeurs de la CEDEAO »

Qui «reconnait et apprécie les efforts de nos Pères fondateurs, qui ont longtemps travaillé à renforcer notre intégration et notre unité afin de promouvoir la paix, la stabilité et le développement économique dans notre région ».

« Le Bureau condamne donc fermement toute déclaration ou action qui contredit les principes et les valeurs de la CEDEAO et a tendance à jeter le discrédit sur l’Institution. Il exhorte vivement tous les parlementaires à continuer de travailler dans l’intérêt de l’intégration régionale et du bien-être de nos populations. Les défis auxquels nous sommes confrontés exigent une coopération renforcée et un dialogue constructif, et non des attaques verbales et des divisions », indique-t-on dans le communiqué daté du 22 juillet dernier.

Par ailleurs, «le Parlement de la CEDEAO reste engagé à la promotion des principes de la démocratie, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l’homme, Notre statut de Parlement communautaire ne nous dispense pas de l’obligation de respect et de courtoisie envers nos chefs d’État et de gouvernement ».

«Le Bureau exhorte tous les membres du Parlement à agir conformément à l’Acte additionnel et au Règlement intérieur du Parlement de la CEDEAO. En outre, le Parlement réaffirme son soutien et sa coopération avec l’Autorité des Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO en vue de la réalisation des aspirations des peuples de la Communauté », a-t-on conclu.

La première session ordinaire de la 6ème législature du Parlement de la CEDEAO se déroule du 1er au 24 juillet 2024.