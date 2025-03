Proposition de loi interprétative: Guy Marius félicite Amadou Ba et fait une grosse annonce sur...

La décision prise par l’honorable député Amadou Ba semble être appréciée et soutenue par certains de ses collègues. En effet, au moment ou le débat sur l’abrogation de la loi d’amnistie adoptée par la 14e législature bat son plein dans les plateaux de télévisions et places publiques du pays, le député membre du parti Pastef a annoncé avoir déposé sur la table du président de l’assemblée, une proposition de loi portant interprétation de la loi évoquée plus haut.

Une posture saluée et partagée par son collègue Guy Marius Sagna qui, en plus d’apprécier l’initiative prise par le premier nommé, a annoncé lui aussi proposer un amendement afin de rendre la future loi plus intelligente et bloquer toute les voies pouvant servir d’échappatoires pour les criminels.

Nuyu naa la !

Je salue et félicite mon collègue député Amadou Ba pour avoir déposé une proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie n° 2024-09 du 13 mars 2024.

Pour rendre la future loi beaucoup plus intelligible et ne pas permettre à des criminels d’échapper à la justice, je vais proposer un amendement afin que son article premier soit réécrit ainsi qu’il suit:

LES CRIMES DE SANG, LES CAS DE TORTURE ET LES TRAITEMENTS ET AUTRES PEINES CRUELLES ET DÉGRADANTS SONT EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI D’AMNISTIE N°2024-09 DU 13 MARS 2024.

GMS