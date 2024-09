Élections législatives 2024 : Moustapha Mamba Guirassy s’engage à donner “la majorité absolue” au Président Diomaye

Le parti ”Sénégal En Tête” (SET) de Moustapha Mamba Guirassy a réaffirmé son soutien au président de la République, en vue des prochaines élections législatives fixées le 17 novembre prochain. L’actuel ministre de l’Éducation nationale s’est aussi engagé à donner “la majorité absolue” à Bassirou Diomaye Faye pour répondre aux besoins des populations, dans un communiqué en date du 14 septembre.

Selon Moustapha Guirassy, “le “Parti SET” est plus que déterminé à accompagner le Président et son gouvernement dans cette volonté de servir la Nation partout où besoin sera”.

Cependant, le leader dudit parti lance un appel à la mobilisation et exhorte ses militants et sympathisants “à intégrer les cellules de coordination départementale et communale de la coalition pour jouer leur partition lors des échéances électorales prévues le 17 NOVEMBRE 2024”.

Par ailleurs, il précise que : “Le Parti SET …place le Sénégal au-dessus de toutes les autres aspirations singulières et compte combattre jusqu’à la dernière énergie pour la réalisation du PROJET”.