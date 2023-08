Election présidentielle de 2024: Anta Babacar Ngom se lance officiellement dans la course à travers ARC

L’esplanade du Grand Théatre Doudou Coumba Ndiaye Rose de Dakar a refusée du monde hier samedi 26 Aout dans l’aprés midi à l’occasion du lancement du lancement officiel du mouvement dénommé: Alternative pour la Relève Citoyenne ( ARC ). Venus de l’intérieure de la capitale et des différentes régions du pays, les militants et sympathisants ont fortement répondu à l’appel de madame Anta Babacar Ngom, future candidate à l’election présidentielle de 2024.

Cependant, consciente des défis de l’huere et de la course à la présidentielle qui s’annonce rude, madame Anta a mis en place le mouvement Alternative pour Relève Citoyenne. Une structure qui a pour role d’etre à l’écoute du sénégal pour construire un projet qui profite à toutes et à tous.

La jeune candiate qui voit ainsi en l’Alternative un changement véritable, pour toutes celles et tous ceux qui récusent cette bipolarisation politique que veut imposer le système croit de meme que, la Relève est une belle opportunité offerte à la jeunesse pour prendre ses responsabilités et se relever à travers l’emergence de nouveaux leaders face aux défis qui interpellent notre survie et notre rayonnement. Elle compte par ailleurs à travers la Citoyenneté, s’investir dans la préservation des valeurers, la lutte contre les incivilités, la promotion de notre enracinnement culturel, le respct des ainés et de nos institutions.

Pour vulgariser cette belle vision politique, Anta veut avec son mouvemet parcourir chaque semaine le sénégal pour aller à la rencontre du peuple, l’écouter, dialoguer avec en live sur Tik Tok sur les sujets de préoccupation publique, organiser chaque semaine un meeting pour proposer des solutions innovantes .

Titulaire d’un master 1 en économie à l’université de York de Toronto, d’un master 2 en management international de projets NTIC ainsi qu’un excécutive MBA en communication de science PO Paris de l’université de Paris Dauphine et forte de ses 14 ans d’expériences acquises à la SEDIMA, une entreprise fondée par son père et ou elle gravit des échelons de par les nombreux postes de directrice et autres qu’elle géra sans en etre héritière, la jeune dame qui ambitionne devenir la future locataire du palais de la république du Sénégal a 8 idées concretes et de bons sens à proposer au peuple sénégalais.

L’école obligatoire dès 6 ans

Création d’un service civique obligatoire avec une formation professionnelle en dernière année

Prolongation du congès de la maternité

Création du PASS ALL ACCES pour faciliter le parcours professionnel des jeunes

Réduduction de charges salariales et de l’impot sur les sociétés qui ambauche des jeunes

Création d’un revenu minimum de dignité pour éradiquer la pauvreté

Création d’une loi de séparation des pouvoirs pour une justice pour tous

Plan de relance du secteur primaire ( peche agriculture, artisanat, tourisme etc.)

Source: Kewoulo infos./ tv