Ancien compagnon d’Abdoulaye Wade et tout récemment ministre conseiller de Macky Sall et théoricien des lugubres projets de liquidation de Ousmane Sonko et du Pastef, Moustapha Diakhaté a décidé de prendre son destin en main. En attendant que les apéristes migrent vers d’autres cieux plus prometteurs, l’homme qui a théorisé la radiation de Ousmane Sonko de la fonction publique, plaidé la dissolution du Pastef et encouragé à l’emprisonnement du leader des Patriotes a lancé son propre mouvement. Voici la déclaration qui accompagne la création de ce rassemblement politique.

Déclaration fondatrice

Filles du Sénégal !

Fils du Sénégal !

Mes chers compatriotes d’ici et de la Diaspora !

En 12 ans, le Président Macky Sall a obtenu des résultats économiques exceptionnels, qui ont transformé le visage du Sénégal, notamment en matière d’infrastructures. Il a aussi engagé des réformes fortes qui encouragent la transparence et la reddition des comptes dans la gestion des affaires publiques. Mais ce bilan aussi reluisant soit-il, est affaibli par des actes récents qui perturbent le chemin de départ du pouvoir balisé depuis le discours historique du 3 juillet 2023.

La tentative inconstitutionnelle d’interrompre le processus électoral et l’amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et ses amis constituent des fautes dont le président de la République porte l’entière responsabilité.

Le Président Macky Sall a trahi le peuple sénégalais, ceux qui l’ont soutenu durant sa traversée du désert et porté au pouvoir pendant 12 ans.

Le président de la République Monsieur Macky Sall qui devait être le pompier du Sénégal est devenu son pyromane.

Des années de lutte acharnée d’une large frange du peuple sénégalais, des forces de défense et de sécurité, des magistrats, du commandement territorial sont réduites à néant par des décisions inopportunes et dangereuses pour l’État de droit car elles promeuvent l’impunité et la désacralisation des institutions républicaines.

Au regard de ce qui précède et fidèle à mes valeurs, j’ai décidé de lancer la plateforme de réflexions et combats Àar doomi Senegaal/ mouvement pour la République et la Démocratie pour que le Sénégal reste le Sénégal c’est-à-dire la vitrine de la démocratie en Afrique.

Après l’adoption par le Gouvernement, le vote par le groupe parlementaire BBY et la promulgation de la funeste loi d’amnistie des crimes et délits commis par Ousmane Sonko et son opposition insurrectionnelle, en plus de sa libération ainsi que celle de dizaines de hordes de terroristes, je ne peux me résoudre à voir le plus beau pays d’Afrique et du monde être balafré sans rien faire.

Au regard des événements de mars 2021 à juin 2023, jusqu’au 3 février 2024 date de la tentative de report de la présidentielle au mois de décembre 2024, il est indéniable que la Nation sénégalaise est à la croisée des périls.

Les soubresauts actuels, à la suite du report de l’élection initialement prévue le 25 février 2024, sont porteurs d’incertitudes, de confusions, de violences et même de graves dangers.

La confusion qui règne sur la date du 2 avril 2024 vient accroître le risque d’une plongée vers l’inconnu.

Les errements du président de la République ont engendré une inadmissible ingérence dans les affaires sénégalosénégalaises de puissances étrangères que sont les Usa et ses valets européens : la colonialiste France et l’Union européenne.

Les immixtions de ces impérialistes dans nos affaires intérieures constituent l’une des plus grandes menaces pour la souveraineté du Sénégal. Nous devons faire face à ces dérives diplomatiques et nous unir en tant que pays pour défendre notre nation contre ceux qui tentent de nous nuire.

Filles du Sénégal !

Fils du Sénégal !

Mes chers compatriotes d’ici et de la Diaspora!

Notre patrie traverse une crise aiguë dont l’unique responsable est le président de la République avec la complicité active des différentes oligarchies politiciennes, maraboutiques et affairistes.

Mais ce qui nous arrive au fond n’est qu’une manifestation ponctuelle d’une crise plus longue, plus profonde et plus grave. Il s’agit d’une impossibilité depuis 1960 à mettre en place les conditions d’une démocratie saine et solide, d’une République irréprochable, d’une gouvernance exemplaire et d’une Nation unie vers un destin commun.

Au lieu de promouvoir la culture de l’excellence, du mérite, de la citoyenneté, de la vérité et de la sincérité, les autorités sénégalaises, depuis 1960, ont plongé le Sénégal dans un consensus sur le faux, avec une élite qui n’œuvre que pour la perpétuation d’une culture de la rente sur le dos de populations maintenues dans l’ignorance, l’obscurantisme, les croissances magicoreligieuses, la servitude et la mentalité de subordination. Il n’est ainsi guère surprenant que depuis des décennies le Sénégal soit tiraillé par plusieurs maux.

La politique menée dans le pays depuis « l’indépendance », se résume à la patrimonialisation de l’État par des oligarchies politicienne, syndicale, affairiste, maraboutique dont l’unique préoccupation est la perpétuation du système de prédation des richesses du pays.

Le Sénégal souffre de la calamité de l’étatisme, de l’hyperprésidentialisme, de la gouvernance prédatrice, du piétinement des principes de transparence et de reddition des comptes.

L’éducation nationale a été sabordée par des décennies d’irresponsabilité politicienne et de syndicratie débile, poussant ainsi par milliers les vagues de jeunes à prendre les chemins douloureux de l’exil.

A cet état de fait s’est ajoutée depuis une décennie une menace frontale contre la République, la démocratie et l’unité nationale par l’ex-Pastef et son funeste projet insurrectionnel de négation du Sénégal qui a provoqué morts, violences et destructions de biens publics et privés nationaux comme étrangers. Alors que ses leaders ont été défaits, appréhendés et mis hors d’état de nuire, au nom d’une prétendue politique de décrispation, de cohésion nationale et de réconciliation, ce parti et ses dirigeants sont promis à un retour dans le jeu politique national par le biais d’une amnistié-capitulation. Cette amnistie-humiliation n’est ni plus ni moins qu’une honteuse trahison à la République, à la démocratie et vis-à-vis de celles et ceux qui ont payé de leur sang les agissements criminels d’Ousmane Sonko et de son défunt parti.

Filles du Sénégal !

Fils du Sénégal !

Mes chers compatriotes d’ici et de la Diaspora !

A ce stade de mon intervention, je voudrais rendre hommage aux amoureux du Sénégal qui ont bravé les menaces de mort, les insultes et les calomnies d’Ousmane Sonko et ses partisans. Il s’agit de feu le doyen des juges Samba Sall, Amadou Diouf, Serigne Bassirou Guéye, Maham Diallo, Ibrahima Bakhoum, Abdoul Karim Diop et tous les magistrats du Sénégal ; du Général Moussa Fall, du Colonel Abdou Mbengue et de tous les gendarmes de la République du Sénégal.

Dans la lutte contre l’insurrection initiée par Ousmane Sonko et son défunt parti, le Sénégal sera éternellement reconnaissant au Directeur général de la police nationale Seydou Bocar Yague et à tous les policiers de la République.

Je salue et magnifie le courage des avocats El Hadji Moustapha Diouf, Samba Bitéye, Abdou Dialy Kane, Ndéye Anta Mbaye, sans oublier l’agent judiciaire de l’État, Yoro Moussa DIALLO.

Les administrateurs civils méritent les félicitations de tous les vrais républicains. Il s’agit des gouverneurs, préfets et sous-préfets particulièrement Messieurs Al Hassan Sall, Alioune Badara SAMB, Dr Djiby Diallo et toute l’administration centrale sans oublier Monsieur Thiendella Fall directeur général des élections.

Je rends hommage aussi aux citoyennes Aïssatou Diop Fall Niang, Ndeye Sow Leila, Maty 3 Pommes, Françoise Hélène Gaye, Ndéye Fatou Ndiaye et Gabrielle Kane; aux chefs religieux Serigne Moustapha Sy Al Amine, Serigne Lamine Sall, aux citoyens Madiambal Diagne, Hamidou Anne, Yoro Dia, Ibou Fall, Bassirou Fofana, Bah Diakhaté, Major Kandji, Commissaire Cheikhna Keïta, Tange Tandian, Abdou Nguer, Makhtar Le Kagoulard et Kader Dia.

Filles du Sénégal !

Fils du Sénégal !

Mes chers compatriotes d’ici et de la Diaspora!

J’appelle les vrais républicains, les vrais patriotes, les vrais démocrates et toutes celles et ceux épris de justice et de liberté à faire face et à rejoindre la plateforme Àar doomi Senegaal/mouvement pour la République et la Démocratie pour combattre le populisme et l’extrémisme violent incarnés par Ousmane Sonko et son défunt parti .

J’y jouerai mon rôle comme je l’ai toujours fait conformément à mes principes et mes valeurs républicaines, démocratiques, panafricanistes, libérales, laïques, progressistes, féministes et foncièrement antifascistes

C’est au nom de cette responsabilité devant la banalisation du mal, du refus de la capitulation et de ma volonté de tracer un nouveau chemin d’espoir pour notre nation meurtrie par les errements de Monsieur Macky Sall qu’elle a élu deux fois, que j’ai décidé souverainement de fonder Àar Doomi Senegaal/ Mouvement pour la République et la Démocratie. Nous porterons dans le débat public une parole libre, exigeante et souveraine en vue de défendre les valeurs de liberté, de laïcité, de démocratie et de paix.

Nous mènerons un combat sans relâche contre l’ethnicisme, le régionalisme, le despotisme, le populisme, l’extrémisme violent, l’islamisme politique et le fascisme, en proposant des mesures courageuses pour refonder notre pays sur des bases démocratiques, libérales et républicaines.

Nous nous engageons résolument à affronter ces défis et à gagner les batailles de la refondation politique, institutionnelle, économique, sociale et culturelle pour asseoir les bases d’un Sénégal debout, juste et prospère.

Au nom de la République, de la démocratie et du vivre-ensemble !

Vive le Sénégal !

Vive la République !

Je vous remercie

Fait à Dakar, le 15 mars 2024

L’appel de Moustapha Diakhaté

Fondateur de Àar Doomi Senegaal/ Mouvement pour la République et la Démocratie