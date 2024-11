Le Colonel Cheikh Sarr est libre. Selon des sources proches du dossier, l’ancien patron de la Légion Centre Ouest de la gendarmerie vient de recouvrer la liberté. Cela suite à une liberté provisoire que le juge d’instruction du 3eme cabinet lui a accordée.

Pour rappel, le colonel Cheikh Sarr avait été arrêté par le juge d’instruction du 3eme cabinet chargé du dossier d’escroquerie opposant Dora Gaye à Zakiloulahi Sow. Ce dernier, qui voulait acheter des parcelles, a déclaré avoir remis la sommes d’un milliard deux cent millions à Pape Doro Gaye. Et ce dernier qui dit vendre des Parcelles que l’ex-chef de l’État, Macky Sall, avait mis à sa disposition n’a pas remis les documents de propriété à Zakiloulahi Sow qui, un financier dit avoir fait ses achats au nom de ses clients.

N’ayant pas respecté ses engagements, Pape Doro Gaye a été arrêté, emprisonné avant de bénéficier d’une liberté provisoire. Alors qu’il était interdit de sortie du territoire, Pape Doro Gaye a réussi à s’exfiltrer pour se soustraire à la justice. Ne pouvant pas mettre la main sur Pape Doro Gaye -le promoteur qui a encaissé l’argent- la justice s’est contentée du colonel Cheikh Sarr qui a mis les deux hommes en relation. Et c’est cela la complicité d’escroquerie tant débattue sur les plateaux de la presse en ligne.

Entendu dans le fond et confronté à tous les mis en cause à l’exception de Pape Doro Gaye, Cheikh Sarr est resté campé sur ses positions. Alors que le camp de Zakiloulahi Sow l’accuse d’avoir encaissé 400 millions dans cette transaction, l’officier supérieur de la gendarmerie a nié les faits. Avec cette remise en liberté, la justice sénégalaise a la liberté de lancer un mandat d’arrêt international à l’encontre de Pape Doro Gaye et de mettre une saisie conservatoire sur ses biens ; le temps de finir la procédure.