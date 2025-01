Liberté provisoire refusée à Khadim Ba, patron de Locafrique

Khadim Ba reste en prison. Le Juge d’instruction financier a rendu, ce 6 janvier 2025, une ordonnance refusant la liberté provisoire au patron de Locafrique. Il est placé sous mandat depuis le 4 octobre 2024.

Khadim Ba a été inculpé de faux et usage de faux dans un document administratif, importation sans déclaration de marchandises prohibées, portant sur la somme de 63 052 477 064 F CFA, violation des réglementations liées aux changes pour défaut de rapatriement de la somme de 44 601 868 874 F CFA, escroquerie portant sur les deniers publics sur un montant de 63 052 477 064 FCFA, association en vue de commission de blanchiment de capitaux et blanchiment de capitaux commis par utilisation de facilitation par l’exercice d’une activité professionnelle.

Khadim Ba n’est pas la seule personne inquiétée dans cette procédure. Il résulte du dossier que d’autres individus non encore identifiés sont poursuivis pour complicité.