Fonds Force Covid-19 : deux Dages déchargés

Il s’est agi de Léonce Nzally et Mouhamadou, les Dages (Directeurs de l’Administration générale et de l’Équipement) déchargés par l’enquête sur la gestion des fonds Force Covid-19.

Le journal Libération, rappelle que le premier était à l’époque des faits le Dage du ministère de la Culture et de la Communication. L’enquête a conclu que les fonds alloués audit département ont été bien distribués, assure le journal qui donne l’information.

Celui-ci relève que l’absence de justificatif qui lui était imputée par la Cour des comptes découle “d’un retard dans la transmission imputable aux sous-comité Omarts et Resus.”

Concernant le second nommé, qui était le Dage du ministère de la Jeunesse, Libération soutient qu’il a produit toutes les pièces justificatives sur les dépenses de 41,217 millions de francs Cfa indexés par la Cour des comptes. Les policiers ont découvert que Mouhamadou Sène a distribué ces fonds en se fiant à la loi du marché et non à l’arrêté du ministère du Commerce jugée caduque.