Témoignage: Un joueur du Stade Lavallois prend sa retraite et suspecte le vaccin contre le Covid

D’après les informations de France Bleu, le joueur du Stade Lavallois, François-Xavier Fumu Tamuzo, assigne en justice les laboratoires Pfizer et BioNTech. Contraint d’arrêter sa carrière de footballeur mi-avril, l’ancien Auxerrois veut établir s’il y a un lien entre ses blessures et le vaccin.

Il n’est pas anti-vaccin, il n’est pas complotiste. “Mais j’aimerais comprendre pourquoi mon corps a arrêté de fonctionner”, explique, déterminé, François-Xavier Fumu Tamuzo. Le 18 avril, il annonçait à France Bleu Mayenne la fin de sa carrière. Un choix difficile et contraint par la multitude de blessures auxquelles il doit faire face depuis son arrivée à l’été 2021. Le footballeur décide aujourd’hui de passer à l’action.

Audience judiciaire le 2 juillet

Le joueur de 29 ans, formé à Auxerre, assigne en justice les laboratoires Pfizer et BioNTech, et la Fédération française de football. Une audience aura lieu le 2 juillet prochain au tribunal judiciaire de Paris. La justice dira si oui ou non, elle nomme un collège d’experts. Ce dernier aurait alors la mission d’établir ou pas un lien de causalité entre le vaccin et ses blessures.

Le 30 juillet 2021, François-Xavier Fumu Tamuzo se fait vacciner une première fois avec une dose Pfizer. La deuxième intervient un mois plus tard, le 23 août et c’est le début des ennuis, d’après le footballeur. Le milieu de terrain souffre de gonalgies au genou gauche (des douleurs), puis d’une tendinopathie en octobre. Quelques mois plus tard, en mars 2022, c’est une rupture du tendon d’Achille qui l’éloigne des terrains, juste après avoir reçu une troisième dose de vaccin. Le doute est donc permis dans cette affaire, estime Éric Lanzarone, l’avocat de François-Xavier Fumu Tamuzo, spécialiste en droit public et droit de la santé, membre du barreau de Marseille.

“Depuis deux ans, mon client est dans une errance médicale et personne n’a émis un doute sur les effets indésirables du vaccin. Alors qu’on sait qu’ils existent aujourd’hui, personne ne peut le nier. Et au fur et à mesure de ces soucis, François-Xavier est allé consulter des spécialistes de médecine interne qui ont émis éventuellement ce doute. Il faut le lever”, indique-t-il à France Bleu Mayenne. Le joueur a notamment vu un immunologue-infectiologue, érigeant cette éventualité.

Au total, quatre entités sont assignées en justice : Pfizer-Allemagne et BioNTech en tant que concepteurs du vaccin, Pfizer-France en tant que fournisseur et la Fédération française de Football. “Parce qu’au moment où François-Xavier Fumu Tamuzo a été vacciné [juillet 2021, NDLR] la vaccination n’était pas obligatoire. Elle le deviendra plus tard pour les footballeurs professionnels. Je considère que la FFF a une responsabilité dans cette histoire. Elle a bâti un protocole sanitaire avant même l’instauration d’une loi”, poursuit Éric Lanzarone.

“Comprendre pourquoi mon corps a arrêté de fonctionner”

Aujourd’hui, le quotidien de François-Xavier Fumu Tamuzo, désormais ex-footballeur, est considérablement impacté. “La longue marche est à peine supportable, les footings me sont impossibles. Au moment où je veux mettre une impulsion, par exemple pour monter mes escaliers ou monter une étagère ou même descendre les escaliers, les douleurs sont vives”, témoigne-t-il.

L’ancien milieu de terrain exige à minima une réparation financière et doit se pencher sur un projet de reconversion en lien avec le football. Il a récemment rencontré certains dirigeants du Stade Lavallois pour évoquer l’avenir. “Je voulais proposer mes services à la cellule recrutement du club. J’ai vu le président Laurent Lairy, José Ferreira (ex-secrétaire général) et l’entraîneur Olivier Frapolli. Sur le moment, je les ai trouvés assez favorables à l’idée, sans pour autant me donner de réponse fixe. Malheureusement, quelques semaines après, j’ai eu une réponse défavorable de la part du président, par l’intermédiaire de mon avocat. Mais je reste reconnaissant et j’ai envie de me souvenir de tous les moments positifs que j’ai vécus durant ma carrière”, déclare-t-il.