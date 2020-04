Covid-19 : Annulation de la Coupe du Sénégal et celle de la Ligue de Football

Le coronavirus annule la Coupe du Sénégal et celle de la Ligue de Football. Une décision prise à l’issue de la réunion du Comité d’Urgence de la Fédération Sénégalaise de Football.

« Suite à la mesure prise par le Chef de l’Etat de proroger l’état d’urgence au Sénégal jusqu’au 4 mai, il est important pour la fédération à travers son Comité d’Urgence d’évaluer la situation actuelle du football sénégalais qui est à l’arrêt depuis bientôt un mois et qui va rester encore à l’arrêt pendant un mois de plus. Et compte tenu du fait que nous étions à mi-saison, il est important d’anticiper, de prendre des décisions utiles pour l’avenir de notre football.

C’est ainsi que ce matin après la réunion du comité d’urgence il a été retenu essentiellement d’ores et déjà d’annuler toutes les compétitions de coupes c’est-à-dire la coupe nationale du Sénégal, la coupe de la ligue, les coupes régionales et de ne garder pour le moment que les différents championnats donc dans l’éventualité d’une reprise prochaine à court ou moyen terme », a soutenu Me Augustin Senghor sur la Rfm.

À propos du championnat, les dirigeants attendent de voir l’évolution de la pandémie pour décider.

« La reprise des championnats sera tributaire quelque part de l’évolution de la pandémie et des décisions ultérieures qui seront prises après l’expiration de cette période d’état d’urgence », informe-t-il.