Saudi Pro League – J28 retard : Al-Ahli d’Édouard Mendy accueille cet après-midi Al-Hilal de Kalidou Koulibaly à 18h00 (GMT)

Le leader Al-Hilal et le 3ᵉ Al-Ahli du championnat saoudien s’affrontent ce lundi 6 mai en match retard de la 28ᵉ journée de Saudi Pro League. Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers feront tout pour enregistrer leur 28ᵉ victoire de la saison et se rapprocher un peu plus du sacre.

Auteur d’une saison exceptionnelle sur le plan national, Al-Hilal du technicien portugais Jorge Jesus va se déplacer cet après-midi au King Abdullah Sports City pour se mesurer aux protégés du technicien allemand Matthias Jaissle. Le capitaine de l’Équipe Nationale du Sénégal Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers chercheront à rentrer avec les 3 points du succès face à une bonne formation de l’équipe d’Al-Ahli du portier sénégalais Édouard Mendy. Lors de la précédente journée, les deux clubs avaient tous gagné leurs adversaires respectifs. Le club d’Édouard Mendy avait corrigé (4-1) Damac FC de Georges Kévin Nkoudou et Al-Hilal n’avait pas tremblé face à Al-Taawoun du Gambien Musa Barrow en le battant (3-0). C’était la 27ᵉ victoire en championnat des coéquipiers de Neymar, mais surtout leur 22ᵉ victoire consécutive en Saudi Pro League. Ils chercheront cet après-midi à enregistrer leur 23ᵉ succès consécutif face aux poulains de Matthias Jaissle.

Pour rappel, Al-Hilal s’est imposé lors de ses deux dernières confrontations face à Al-Ahli SC. Il n’aura certainement pas l’intention de baisser le pied ce lundi.