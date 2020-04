Covid-19 : Près de 50 Sénégalais de la Diaspora décédés

D’après le décompte de l’Ong Horizon Sans Frontières (Hsf), 37 Sénégalais sont décédés du Covid-19. Dans un communiqué, la structure dirigée par Boubacar Sèye affirme que ces victimes étaient établies dans quatre pays : France (30 victimes), Italie (3), Espagne (2) et États-Unis (2). Mais, le nombre de décès pourrait se rapprocher de la cinquantaine. En effet, le président de l’Association des Sénégalais d’Amérique, Sadio Yaya Barry, repris par L’As, rapporte que rien qu’à New York, 7 Sénégalais sont morts du coronavirus, signalant que les 5 vivaient dans le Bronx tandis que les deux autres habitaient à Manhattan et Brooklyn.

La presse a rapporté hier, mercredi 9 avril, la disparition en moins de 24 heures de deux Sénégalais établis au Brésil. Mais aucune information officielle ne dit que ces décès sont liés au Covid-19. Dans tous les cas, les corps de ces Sénégalais ayant perdu la vie à l’étranger, dans le contexte de la pandémie, ne seront pas rapatriés. Invoquant le Covid-19, les autorités ont interdit les transferts de dépouilles de l’étranger au Sénégal. Elles prévoient d’acheter des espaces dans les pays concernés pour l’inhumation de leurs compatriotes victimes du Covid-19.