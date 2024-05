PASTEF : Ousmane Sonko annonce une tournée internationale en Afrique de l’Ouest…

Après un an d’inaction dans tout le pays et même au-delà, le Pastef a tenu ce dimanche sa première réunion politique sous la présidence d’Ousmane Sonko, membre fondateur de la formation politique.

Dans un communiqué, le bureau politique du Pastef par la voie d’Ousmane actuel Premier ministre après avoir remercié le peuple sénégalais a abordé le véritable défi qui les attendent maintenant qu’ils sont au pouvoir. Car pour Ousmane Sonko, la véritable lutte vient de commencer. Voici in extenso le texte; “chers compatriotes, notre véritable lutte vient de démarrer : celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses”.