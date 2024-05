Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques : Prés de 2 millions de francs CFA remis à chaque athlète sénégalais qualifié

Le Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a récemment dévoilé une mesure d’encouragement sans précédent envers ses athlètes de haut niveau. Lors de son Assemblée générale tenue le samedi dernier, le CNOSS a annoncé qu’il accorderait une allocation financière significative à chaque athlète sénégalais déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 ainsi que pour les Jeux Paralympiques de la même année.

Cette initiative se traduira par la remise d’un chèque de 3000 euros, soit environ 2 millions de francs CFA, à chacun des sept athlètes sélectionnés. Parmi ces sportifs d’élite, nous retrouvons des représentants dans diverses disciplines telles que le canoë, le judo, le teakwondo, l’athlétisme, l’escrime, et le para taekwondo. Il s’agit de Combé Seck et Yves Bourhis (canoë), Mbagnick Ndiaye (judo), Bocar Diop (teakwondo), Louis-François Mendy (athlétisme), Ndèye Bineta Ndiongue (escrime) et Idrissa Keïta (para taekwondo).

Cette reconnaissance financière, qui s’inscrit dans le cadre de la bourse trimestrielle CAP 2024, démontre l’engagement du CNOSS à soutenir ses athlètes et à les aider dans leur préparation pour ces compétitions de premier plan. À noter que les Jeux Olympiques de Paris 2024 auront lieu du 26 juillet au 11 août, tandis que les Paralympiques se dérouleront du 28 août au 8 septembre. Les Jeux Olympiques et Paralympiques représentent une opportunité unique pour les athlètes sénégalais de briller sur la scène internationale et de faire honneur à leur pays.