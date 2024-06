Coupe du Sénégal : Les Férus de Foot créent l’exploit en éliminant le géant Jaraaf aux tirs au but et se qualifient en finale

Ce mercredi au stade Alboury Ndiaye, les Férus de Foot de Louga, pensionnaires de la division régionale, ont réussi l’exploit de renverser le Jaraaf de Dakar, géant de la Ligue 1 et champion en titre, aux tirs au but pour se qualifier en finale de la Coupe du Sénégal.

Après un match âprement disputé qui s’est terminé sur un score nul et vierge à l’issue du temps réglementaire, les joueurs de Férus Foot ont triomphé 5-3 lors de la séance de tirs au but, écrivant ainsi une page historique de leur jeune club. Face à une équipe du Jaraaf, forte de ses seize titres de Coupe nationale et de son récent sacre en 2023, Férus Foot a su faire preuve d’une résistance inébranlable. Le public lougatois, en fusion dès le coup d’envoi à 17h00, a joué un rôle crucial, galvanisant ses joueurs tout au long de la rencontre. La défense de Férus Foot, héroïque, a contenu les assauts répétés des attaquants du Jaraaf, qui se sont heurtés à une muraille infranchissable.

La tension était à son comble lorsque l’arbitre a sifflé la fin du temps réglementaire sans qu’aucune des deux équipes n’ait réussi à trouver le chemin des filets. Les joueurs de Férus Foot ont fait preuve d’un sang-froid remarquable, transformant cinq de leurs tirs avec une précision chirurgicale. Le gardien des Lougatoires, Mame Cheikh Diallo, véritable héros de la soirée, a arrêté l’un des tirs du Jaraaf, scellant ainsi la victoire historique de son équipe. Les Férus de Foot joueront pour la première fois de leur histoire une finale de la Coupe du Sénégal qui se jouera au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Pour le Jaraaf de Dakar, cette défaite est un coup dur. Le club médinois, qui comptait sur ce trophée pour sauver sa saison, est officiellement en saison blanche.