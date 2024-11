Contribution : Les mensonges et la haine des occidentaux mis à nu ( Par Cheikh Oumar TALL)

L’occident, particulièrement la France et les États-Unis, a toujours combattu l’islam en usant de beaucoup de moyens, y compris le mensonge et la manipulation. Nous avons toujours soutenu que les groupes terroristes, comme Bokkou Haram, qui sévit la plupart du temps au Burkina, au Niger, au Nigeria, en Côte d’Ivoire etc., sont formés, payés, équipés et armés par la France. Le groupe Etat Islamique – Daesh – est aussi formé par les occidentaux, particulièrement les Américains, la France, le Royaume-Uni etc. Ces groupes travaillent surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ils font un sale boulot commandité par la France, uniquement dans l’intention de salir l’image de marque de l’islam et de le diaboliser en semant le chaos dans les pays de la oummah islamique.

C’est le cas de la Libye bombardée sous le faux prétexte que Kadhafi est un tyran. Mais c’était pour piller le pétrole de la Libye. C’était aussi le cas avec la coalition internationale dirigée par les Etats Unis d’Amérique et même avec certains pays arabes, prétextant que Saddam Hussein détenait des armes de destruction massive. Ce qui était faux. D’ailleurs, les Américains l’ont reconnu après l’exécution de Saddam Hussein par les occidentaux. C’était juste pour accaparer les richesses de l’Irak. Donc la mission de ces groupes terroristes, c’était de déstabiliser les pays de la oummah islamique. Hillary Clinton, ancienne première dame américaine et ancienne secrétaire d’Etat américain, avait même reconnu malgré elle que ce sont les Américains qui ont créé ces groupes.

Donc l’islam a eu raison sur tous ses ennemis. Si le Niger, le Burkina et le Mali font tout pour retrouver leur souveraineté internationale, c’est légitime. Mais la France ne recule toujours pas, elle veut conserver sa domination. C’est le même cas avec Israël au Proche-Orient. L’occupation et l’agression de la Palestine et du Sud Liban ainsi que les attaques contre la République islamique d’Iran. Tout cela fait partie du plan concocté par les occidentaux à travers le monde, uniquement pour dominer les pays de la oummah islamique et surtout salir l’image de l’islam.

Heureusement qu’il y a l’Iran qui honore l’islam et qui est en train de donner une très bonne leçon, une très belle correction aux Israéliens. Mieux, à l’armée israélo-américaine. Depuis le 7 octobre 2023, Israël a perdu la guerre. D’ailleurs, il ne mène pas une guerre, il fait une agression contre des populations innocentes, particulièrement les femmes et les enfants. Mais avec la détermination et le courage du Hamas, mouvement de libération nationale, à Gaza, du Hezbollah au Sud Liban et des Houtis du Yémen sans compter l’appui logistique de l’Iran, Israël et les Etats Unis ont perdu sur toute la ligne. La riposte de la Palestine est une légitime défense pour récupérer ses terres usurpées et occupées depuis 1948. Les Israéliens ont occupé la terre palestinienne depuis 1948 avec l’appui politique des occidentaux. Mais cela fait un an que Hamas tient tête. Donc Israël a perdu la guerre, ce qui n’était pas le cas en 1967 lors de la guerre des 6 jours avec la coalition des pays arabes dont l’Égypte de Nasser, l’l’Irak de Saddam Hussein et la Syrie de Al Assad. Ce n’est pas Israël qui avait gagné cette guerre, mais les Etats Unis qui donnent les armes et descendent sur le terrain pour combattre. Donc l’Occident a perdu contre les pays de la Oummah islamique. Dans la politique de diabolisation des occidentaux contre l’islam, non seulement ils ont formé, armé et financé des équipes terroristes à travers le monde, mais aussi ces groupes leur servent de bras armé pour mettre le chaos dans les pays de la oummah islamique, exploiter et piller les ressources desdits pays.

Dans cette même stratégie, les occidentaux ont des relais dans les pays islamiques comme le Sénégal où ils ont des intellectuels et des universitaires, tous des laïcisants qui leur servent de relais. Ces derniers sont allés jusqu’à dire qu’au Sénégal, il y a des cellules dormantes de terroristes djihadistes. Parmi ces intellectuels, on dénombre deux anciens ministres des affaires étrangères sous Macky Sall et un ancien délégué général au pèlerinage à la Mecque. Leur information s’est révélée, par la suite, fausse. Ils ont également créé des concepts tout à fait faux en faisant un lien entre l’islam et le terrorisme, c’est pourquoi ils parlent de jihadiste terroriste ou bien d’islamiste terroriste. Ce lien prouve que le but des occidentaux est de salir l’image de marque de l’islam qui est une religion de paix et non de contrainte, comme l’a dit Dieu dans le coran : « Il n’y a pas de contrainte en islam ».

Cheikh Oumar TALL

Directeur du mensuel « le jour – al yawmou ».