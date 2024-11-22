XVe législature: Voici la liste complète des députés

Les membres de la Commission nationale de recensement des votes ont publié, hier, jeudi, les résultats provisoires des élections législatives du 17 novembre 2024. La session s’est déroulée en présence de quatre magistrats, dirigés par Abdoulaye Ba, président de la commission et également président de la cour d’appel de Dakar.
Kewoulo vous propose la liste complète des députés élus.
Pastef
Proportionnelle :
Ousmane Sonko
Mbène Faye
Saliou Ndione
Marie Ang Mame Selbé Diouf
Alla Kane
Maïmouna Bousso
Oumar Sy
Fama Bâ
Abdoulaye Tall
Jacqueline Sagna
Mohamed Sall
Amy Dia
Mouramani Kaba Diakité
Awa Sonko
Alioune Ndao
Béatrice Faye
Germaine Tening
Oumar Diop
Awa Seck
Babacar Varore
Marème Mbacké
Mayame Mbaye
Ndèye Fatou Mané
Bara Ndiaye
Fatou Ngom
Ousmane Diouf
Fatou Bâ
Assane Diop
Anta Dia
Banta Wagué
Liste Majoritaire (Départementale) :
Dakar : Abass Fall, Mame Mariama Dary, Elhadj Ababacar Tambédou, Marie Hélène Ndoffène Diouf, Elhadj Ousmane Fall, Ndakh Thiam, Abdourahmane Diouf
Guédiawaye : Ramatoulaye Bodiang, Mamadou Seye
Keur Massar : Mohamed Siradio Souaré, Ramatoulaye Ndom
Pikine : Babacar Ndiaye, Safiatou Malick Mbaye, Ibrahima Mbengue, Mame Diarra Beye, Matar Sylla
Rufisque : Youngaré Dione, Khady Sarr
Bambey : Badara Diouf, Sokhna Diarra Thiaw
Diourbel : Alioune Sène, Coumba Ndiaye
Mbacké : Cheikh Thioro Mbacké, Fatma Mbodj, Ahmadou Lô, Khady Sow, Diogomaye Diaw
Fatick : Cheikh Faye, Amy Ndiaye
Foundiougne : Ansoumana Sarr, Mariama Coly
Mbirkilane : Samba Dang
Kaffrine : Momar Talla Ndao, Maïmouna Dieng
Koungheul : Elhadj Gueye, Ndèye Awa Dieng
Malem Hodar : Elhadj Diop
Guinguinéo : Ismaila Diallo
Kaolack : Rocky Ndiaye, Alioune Badara Diagne
Nioro du Rip : Massamba Dieng, Amy Tall Dieng
Kédougou : Abdoulaye Sow
Salémata : Mamadou Lamine Souaré
Saraya : Amdiatta Diaby
Kolda : Youba Baldé, Malick Sané
Médina Yoro Foula : Wouly Doucouré, Diaraye Bâ
Vélingara : Ibou Gueye, Safiatou Sow
Kébémer : Daba Wagnane, Ousmane Diop
Linguère : Malick Ndiaye, Saye Cissé
Louga : Serigne Abdoul Arad Ndiaye, Marième Fall
Dagana : Ibrahima Mbodj, Marième Diamanka
Saint-Louis : Seynabou Yacine Samb, Alioune Gueye
Bounkiling : Insa Danfa, Awa Sy
Goudomp : Chérif Ahmed Dicko, Sonakinti Solly
Sédhiou : Ayib Daffé, Holémata Bayo
Bakel : Adama Tandjigora, Boye Baby
Koumpentoum : Moussa Mbaye, Awa Sow
Tambacounda : Mady Danfakha, Maye Sao
Mbour : Mamadou Lamine Diaité, Félicité Mbougane Sarr, Djiby Ciss, Amy Dabo
Thiès : Amadou Bâ, Fatma Gueye, Abdoulaye Faye, Anne Marie Yacine Tine
Tivaouane : Ousmane Ciss, Grace Faye
Bignona : Bacary Diédhiou, Ousmane Sonko
Oussouye : Alphonse Mané Sambou
Ziguinchor : Guy Marius Sagna, Oulimata Sidibé
Diaspora :
Afrique Australe : Lamine Faye
Afrique de l’Ouest : Daouda Ndiaye, Ndèye Ndiaye, Alassane Niang
Afrique du Nord : Amadou Lamine Diouf
Amérique Océanie : Aïcha Touré
Asie Moyen-Orient : Younoussa Cissokho
Europe de l’Ouest, du Centre et du Nord : Amadou Khadyr Sonko, Fatou Diop Cissé, Samba Diouf
Europe du Sud : Amadou Diallo, Awa Dione, Fodé Mané
Coalition Sénégal Kese
Proportionnelle :
Thierno Alassane Sall
Pole Alternative 3ème Voix
Proportionnelle :
Birima Mangara
Coalition And Koluté Nguir Sénégal (AKS)
Proportionnelle:
Abdou Karim Sall
La Marche des Territoires, Andu Nawlé
Proportionnelle : Maguette Sène
Liste majoritaire : Adama Diallo
Les Nationalistes, Dieul Lignou Mom
Proportionnelle :
Tahirou Sarr
And Bessal Sénégal
Proportionnelle :
Abdoulaye Sylla
Coalition Farlu
Proportionnelle :
Moustapha Diop
Coalition Diam ak Njerigne
Proportionnelle :
Amadou Bâ, Rokhaya Camara, Cheikh Oumar Ann, Salimata Diop, Mbaye Ndione
Liste Majoritaire :
Moussa Amady Sarr, Nafi Kane
Sam sa Kaddu
Proportionnelle :
Barthélémy Dias, Anta Babacar Ngom, Cheikh Youm
Takku Wallu Sénégal
Proportionnelle :
Macky Sall, Fabinta Ndiaye, Mamadou Lamine Thiam, Aïssata Tall, Amadou Mame Diop, Thérèse Faye, Mouhamadou Ngom, Fatou Sow
Liste Majoritaire :
Kanel : Daouda Dia, Racky Diallo
Matam : Mamadou Diaw, Aïssatou Ousmane Diallo
Ranérou Ferlo : Amadou Diallo
Afrique du Centre : Sokhna Bâ, Bara Fofana
Goudiry : Djimo Souaré
Coalition Sopi Sénégal
Proportionnelle :
Tafsir Thioye