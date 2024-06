Le Conseil régional de la consommation de Kaolack garantit l’application effective de la baisse.

des prix des denrées et produits de consommation courante. C’est la principale conclusion de la rencontre présidée, ce vendredi, par le gouverneur Ousmane Kane.

Le sucre, l’huile raffiné, le sucre cristallisé, la farine et le ciment vont faire l’objet d’un contrôle strict de la part des services concernés.

À cette occasion, le chef de service régional du commerce a déclaré : «Nous sommes réunis en conseil de consommation de la région de Kaolack a l’effet de déterminer les prix plafonds de certains produits alimentaires. Il s’agit de l’application des nouvelles mesures de baisse qui concernent le riz ordinaire, l’huile raffiné, le sucre cristallisé, la farine, le pain, le ciment. Nous avons tenu des travaux préparatoires avec les associations de consommateurs, de commerçants sur les structures de prix en intégrant les différentiels de transport entre Dakar et Kaolack , ce qui nous a permis d’aboutir à ses prix», a affirmé Adama Mouhamed Mbaye.

Ainsi, il est revenu sur les nouveaux prix applicables depuis lundi dernier. À ce propos, il précise que le bidon d’huile sera vendu 19140 FCFA et 1000 FCFA le litre au niveau du détail. Pour ce qui est du riz brisé ordinaire, le sac de 50 Kilogrammes (Kg) est à 19600 FCFA et 420 FCFA, le kg. Le sucre à 29200 FCFA et 610 FCFA respectivement pour le sac de 25 Kg et le kilo.

En ce qui concerne, la farine de type 55, il sera vendu à 15530 FCFA le sac de 25 Kg et la farine améliorée à 16030 FCFA.

La baguette de 190 grammes sera désormais à 175 FCFA . « Nous avons ramené à 180g, la baguette qui sera vendue à 150 FCFA quand on parle de Kaolack on met surtout l’accent sur le territoire départemental. Pour ceux de Guinguinéo et de Nioro, il y aura un légère amélioration en tenant compte de la distance et des frais de transport supplémentaires seront pris en compte », a-t- il argumenté.