Pôle minier régional : Le Sénégal présente un projet de 509 milliards de fcfa pour dynamiser le secteur

Le Sénégal franchit une étape déterminante dans son objectif de devenir un pôle minier majeur en Afrique de l’Ouest. Un projet de développement d’un pôle minier régional, d’une valeur estimée à 509 milliards de FCFA, a été officiellement présenté à Dakar le 20 mars 2024 par M. Sérigne Guèye Diop, ministre de l’Industrie et du Commerce.

Ce projet ambitieux vise à générer environ 6 000 emplois directs et indirects, renforçant ainsi l’économie nationale. Il cible les régions de Thiès, Kédougou et Tambacounda, riches en ressources minières telles que l’or, le phosphate, le fer et des minéraux rares. L’étude de faisabilité réalisée a estimé le financement nécessaire à 509 milliards de FCFA, avec un partenariat public-privé entre l’État et des investisseurs privés. Le but est de maximiser l’exploitation des ressources minières et de positionner le Sénégal comme un hub minier incontournable en Afrique.

Lors de l’atelier organisé à Dakar dans le cadre de l’Agenda de transformation 2050, le ministre Diop a détaillé les trois axes principaux du projet : plateforme de collaboration : créer des synergies entre chercheurs, start-ups, étudiants, centres de recherche, industriels et investisseurs pour renforcer les capacités techniques et humaines du secteur. Pôle logistique : mettre en place une infrastructure dédiée à la gestion des intrants miniers, pour une exploitation optimale des ressources. Centre de services : regrouper les prestations d’appui nécessaires à l’industrie minière pour soutenir son développement.

Bien que le Sénégal dispose de gisements riches, seulement 23 % des services miniers sont réalisés localement. Le gouvernement souhaite inverser cette tendance en développant des infrastructures pour la transformation locale des matières premières, notamment avec des industries de raffinage de l’or et de bijouterie.

Le ministre a encouragé les investisseurs nationaux à participer activement à ce projet, tout en appelant les partenaires internationaux à respecter les normes locales pour soutenir l’industrialisation du pays. De son côté, M. Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, a confirmé l’engagement de tous les ministères concernés depuis 2022 pour la concrétisation de ce projet.

Salimata Kane, porte-parole de certains porteurs de projets, a exprimé son impatience quant à la mise en œuvre de cette initiative, rappelant que son groupe représente un potentiel financier de plus de 120 milliards de FCFA. M. Alpha Sy, directeur exécutif du Club des investisseurs, a salué l’implication du secteur privé national et l’approche inclusive de ce projet.

