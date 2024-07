La chanteuse se produira le 7 septembre prochain dans la salle parisienne du 9e arrondissement. Face à la presse, mardi dernier, elle a levé un coin du voile sur l’événement. Extraits du compte-rendu de L’Observateur.

1. Casino de Paris

«Le Casino de Paris est une salle mythique, comme toutes les autres. Je ne veux pas brûler les étapes, en allant à l’assaut des grandes salles réputées. Je ne me précipite pas, je viens à peine de démarrer ma carrière solo. Je compte avancer pas à pas et sûrement. Il me reste encore beaucoup à faire dans la musique. Alors, pour une première sortie à l’international, j’ai choisi le Casino de Paris. Et d’ici quelques années, je n’exclus pas de me produire au Zénith ou à Bercy. C’est un projet bien muri, ce n’est pas quelque chose que j’ai décidé de faire sur un coup de tête.»

2. Casting

«Il y aura beaucoup d’artistes invités. Notamment des artistes ténors, des artistes de la sous-région. J’ai fait un feauturing avec un artiste du Nigeria. Ce sera vraiment du lourd. Il y aura aussi des artistes de “Sen Petit Gallé” et pleins d’autres surprises.»

3. Billetterie

«La billetterie est déjà ouverte en ligne et les prix sont accessibles. […] Nous avons déployé beaucoup de moyens pour exporter le Sénégal à Paris. J’aimerais bien voir la population sénégalaise au Casino de Paris. Du beau et bon spectacle attend les Sénégalais qui y prendront part. Qui me connaît, sait que le spectacle compte beaucoup à chacun de mes événements. Vous me verrez sous d’autres facettes. Vous aurez affaire à une Mia Guissé qui jouera aux instruments. Nous avons innové sur tous les points. Les Sénégalais seront tous fiers de moi. Je veux porter le drapeau du Sénégal partout dans le monde.»