Bougane Gueye accule Sonko: « Dites nous la vérité… »

« Aujourd’hui, nous avons trouvé un Etat en ruine et les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir». Tels sont les propos avancés par le Premier ministre Ousmane Sonko qui se prononçait sur la situation socio-économique du Sénégal, ce samedi 03 août 2024, en marge de la Journée nationale de l’arbre à Dakar.

Le leader du mouvement Gueum sa Bop Bougane Guèye soutient que ce discours du leader de Pastef est une contre-vérité. « Comment Sonko peut-il déclarer avoir hérité d’un Sénégal en ruines alors que le FMI nous parlait récemment de sur financement, d’une inflation maîtrisée à 3,1 %, et d’une projection de croissance à 7,1 % pour 2024 ? Comment, en 2023, le Sénégal a-t-il pu se retrouver parmi les 10 pays ayant capté le plus d’IDE (investissements directs étrangers) ? » a affirmé le patron de D-Media sur Facebook. « Dites-nous la vérité, fenn bakhoul !» a conclu le journaliste et acteur politique, qui se réclame de l’opposition.