Affaire des Fonds Covid-19 : la DIC transmet la 5e vague de suspects au procureur

L’affaire des Fonds Force Covid-19 connaît un nouveau rebondissement avec la cinquième vague de suspects déférés devant le parquet de Dakar. D’après le journal Libération dans son édition du vendredi 25 avril, la Division des investigations criminelles (DIC) a procédé à de nouvelles arrestations, confirmant l’ampleur du scandale financier.

Selon les informations du journal, Ibrahima Macodou Fall, dirigeant de la Nouvelle Société de Textile du Sénégal, aurait admis avoir encaissé 100 millions de francs CFA en espèces, provenant du ministère du Développement industriel, sans qu’aucune procédure comptable ni justificatif ne soit présenté.

Par ailleurs, la société CH Garments, dirigée par des ressortissants chinois, aurait perçu 1,394 milliard de francs CFA pour la livraison de masques de protection. Toutefois, après réception des fonds, ses responsables seraient introuvables. Une autre mise en cause, Mariata Basse, femme d’affaires, aurait encaissé 20 millions de francs CFA en liquide, sans fournir la moindre preuve de livraison.

Tous les suspects ont été présentés devant le juge du deuxième cabinet. Toujours selon Libération, Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel, a été placé sous mandat de dépôt. De son côté, Aliou Sow, ex-directeur administratif et financier au ministère du Développement communautaire, a été assigné à résidence, équipé d’un bracelet électronique.

La Division des investigations criminelles continue de jouer un rôle central dans cette affaire. Ses agents poursuivent leurs enquêtes pour retracer les flux financiers irréguliers, interroger les mis en cause et rassembler les preuves nécessaires. Cette cinquième série d’interpellations, révélée par Libération, pourrait n’être qu’un prélude à d’autres inculpations dans ce qui s’annonce comme l’un des plus vastes scandales financiers de l’après-Covid au Sénégal.