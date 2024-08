L’agent de Modou Lô refroidit les ardeurs des amateurs de lutte qui piaffaient d’impatience d’assister à un éventuel troisième round entre le roi des arènes et le détenteur de la couronne d’empereur des arènes, Balla Gaye 2, depuis sa victoire sur Tapha Tine, le 21 juillet dernier. Birame Gningue est catégorique : « Un combat entre Balla et Modou est impossible. »

« Khadim Gadiaga est le président de l’écurie Rock Énergie. Il ne souhaite que du bien à Modou Lô. C’est pourquoi, il réclame 300 millions pour un probable remake avec Balla Gaye 2. Seulement, Modou s’est déjà fixé un itinéraire et il ne changera pas d’avis », corrige le mentor du roi des arènes, repris par Les Échos.

L’invité d’Albourakh Tv d’ajouter : « Personne ne pourra le [Modou Lô] faire changer d’avis. Ni l’argent ni personne d’autre ne lui feront changer d’avis. Il a son plan de carrière et Balla Gaye 2 n’en fait pas partie. Gris Bordeaux, Eumeu Sène et Lac de Guiers 2 n’en font pas, non plus, partie. »

Birame Gningue va plus loin : « Même avec 500 millions, je suis convaincu qu’il ne l’acceptera pas. Modou est le lutteur le plus professionnel de l’arène. Il suit son plan de carrière. La réalité est que Balla n’est même pas à l’ordre du jour. »