Autoroute à péage : Les deux chauffeurs qui faisaient la course, placés en garde à vue

Dimanche soir, un accident dramatique s’est produit sur l’autoroute à hauteur de Diamniadio, impliquant deux cars “NDIAGA NDIAYE”. Le bilan fait état de 11 blessés, dont 3 dans un état grave, évacués par les sapeurs-pompiers.

Cause ? Deux véhicules se livraient à une course-poursuite avec des passagers et des bagages à bord, mettant en danger la vie des occupants. Les chauffeurs des deux cars ont été arrêtés et placés en garde à vue pour “mise en danger de la vie d’autrui.”

Le retrait de leur permis de conduire n’est pas écarté comme sanction.