Poliomyélite au Sénégal : entre réticences et riposte, une course contre la montre pour l’éradication

Malgré les nombreuses campagnes de vaccination menées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, la lutte contre la poliomyélite au Sénégal continue de se heurter à des réticences au sein de certaines communautés. L’élimination de cette maladie reste pourtant une priorité de santé publique, mais plusieurs obstacles persistent, comme l’a souligné le Dr Alassane Ndiaye lors d’une rencontre organisée par l’Association des journalistes en santé, population et développement (Ajspd).

En réponse à la résurgence de cas de poliomyélite, le Sénégal a lancé l’année dernière une campagne de vaccination massive ciblant tous les enfants âgés de neuf mois et intégrés au Programme élargi de vaccination (PEV). Cependant, la défiance d’une frange de la population compromet les efforts des autorités sanitaires. « Il y a des populations qui refusent catégoriquement de se faire vacciner. […] On les retrouve dans toutes les régions, notamment à Diourbel, Kédougou, Tambacounda, entre autres, avec des cas de réticence à la vaccination des enfants en général », a déclaré le Dr Ndiaye.

Selon ce dernier, ces refus de vaccination sont souvent liés à une incompréhension, un manque d’information ou encore des croyances erronées sur les vaccins. Il a ainsi insisté sur la nécessité d’adopter des stratégies adaptées pour sensibiliser les parents et dissiper les doutes. En s’appuyant sur des données relayées par Sud Quotidien, il a rappelé qu’en 2021, 18 cas de poliomyélite avaient été signalés, ce qui avait conduit à l’organisation de campagnes de vaccination en décembre 2021 et en février 2022.

Malgré ces efforts, la persistance du virus demeure préoccupante. Cette année encore, huit nouveaux cas ont été identifiés à travers les sites de surveillance environnementale, confirmant la nécessité d’intensifier la riposte. Le Dr Ndiaye a ainsi réaffirmé l’importance de la vaccination de routine et des campagnes de masse comme leviers essentiels pour éradiquer la maladie. Il a également souligné le rôle crucial de la surveillance épidémiologique pour détecter précocement les cas et mettre en place une réponse rapide et efficace.

Comme le rapporte Sud Quotidien, la vaccination reste la pierre angulaire de la stratégie nationale contre la poliomyélite. Pour maximiser son efficacité, il est impératif de renforcer les actions de sensibilisation, de lever les barrières socioculturelles et de garantir une couverture vaccinale optimale sur l’ensemble du territoire.