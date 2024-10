Attaque du convoi de Pastef à Koungheul: Ousmane Sonko annonce une plainte et averti les…

L’attaque perpétrée jeudi contre la caravane de la coalition Pastef en pleine campane électorale pour les législatives, ne restera pas impunie.

En effet, d’après Ousmane Sonko qui était à la tête du convoi au moment des faits relatés, sa coalition politique à mandater Me Abdy Nar Ndiaye, avocat et membre de ladite entité politique et qu’une plainte a été déposée devant la justice pour que l’affaire soit tirée au claire et que les responsables de cette échauffourée qui a causé la blessure au bras de Malick qui sautait de son véhicule, paient e leur acte.

Sonko a par ailleurs mis en arde contre toute autre personne ou coalition qui s’aventurerai à se frotter à sa caravane. Il considère d’ailleurs que « s’attaquer à Pastef, c’est chercher à se suicider et que toute les dispositions seront prises par son état major pour paraitre contre de telles éventualités. »