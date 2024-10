Campagne électorale: Mimi Touré s'attaque à Macky Sall et lance une pique à...

Mimi Touré n’a manqué de s’attaquer encore une fois à Macky Sall. L’ancienne première ministre et actuelle leader alliée de la coalition Pastef a, lors du meeting organisé par sa coalition à Kaolack, tiré des flèches sur son ex patron en demandant à ce dernier qui a choisi daller s’installer au Maroc après la dernière défaite concédé lors des élections présidentielles, de se taire et d’arrêter d’importuner les candidats investi par la coalition Takku Wallu.

Mimi a aussi profiter de la même occasion pour infliger une dose de pique à son ancien collaborateur et actuel leader de la coalition Jam Ak Jariñ, Amadou Ba à qui, elle a demandé d’expliquer aux sénégalais comment il a amassé sa forte fortune estimée à plusieurs milliards de francs CFA.

La dame de fer a par ailleurs soutenu les révélations faites par Ousmane Sonko sur une découverte de milles milliards trouvés dans un même compte. Madame Touré d’affirmer que cette déclaration que tentent de balayer certains leaders de l’opposition est bien possible et que l’argent en question peut être logé et caché loin du Sénégal dans des paradis fiscaux. Elle a pour terminer son intervention, invité à la CNRA de permettre la tenue du débat entre Ousmane Sonko et Amadou Ba et que la diffusion de cette confrontation d’idée entre les deux hommes se fasse à travers les sites internet ou presse en ligne.