En pleine campagne électorale, Aminata Touré confirme les soupçons de détournement massif de fonds publics avancés par Ousmane Sonko et clarifie les mécanismes financiers possible.

« À ceux qui se demandent si 1 000 milliards peuvent vraiment être stockés dans des comptes sûrs en paradis fiscaux, bien que c’est possible », a-t-elle affirmé mercredi soir lors du passage de Sonko à Kaolack.

Alors pour celle qui était ministre de la Justice chargée de la traque des biens mal acquis sous le régime Macky Sall, « il suffit d ‘y mettre 83 milliards par an pendant les 12 ans de Macky Sall. Si on prend 3 milliards par an sur les 35 ministères et plus du régime de Macky, c’est 105 milliards par an dans chaque ministère. Et les 12 ans, c’est plus de 1.200 milliards.”

Mimi Touré en conclut que ces montants ne seraient pas “extraordinaires” dans les paradis fiscaux.