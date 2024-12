Après 2 mois sans salaire, les travailleurs de la Poste se rassemblent devant...

Depuis deux mois, les travailleurs de la Poste vivent dans une situation de grande précarité, n’ayant toujours pas reçu leur salaire. Face à cette situation, un rassemblement a eu lieu ce mardi, devant la Direction Générale de la Poste, où les employés ont exprimé leur mécontentement et exigé des réponses concrètes.

Leurs revendications sont simples : le paiement immédiat de leurs salaires impayés. Les travailleurs dénoncent non seulement l’inaction des responsables, mais aussi les promesses non tenues et les conditions de travail de plus en plus difficiles. La situation s’est aggravée, et l’absence de réaction des autorités a renforcé la frustration des employés.