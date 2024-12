Pacasen : vers le renforcement de la résilience climatique des...

L’Agence de développement municipal (ADM), à travers son Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), a validé, lundi, un financement additionnel à hauteur de 70 milliards de FCFA pour renforcer la résilience climatique des collectivités territoriales. ‘’Les résultats retentissants et très appréciables obtenus par le PACASEN au niveau de nos Collectivités territoriales ont convaincu sur la pertinence de mettre en place un financement additionnel de 110 millions de dollars, soit environ 70 milliards de FCFA pour une durée de deux années supplémentaires’’, a déclaré le directeur de cabinet du ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Amadou Manel Fall.

Il s’exprimait à l’ouverture de l’atelier de sensibilisation des acteurs territoriaux sur l’orientation climatique du financement additionnel du PACASEN. ‘’Ce financement additionnel du PACASEN va permettre le renforcement de la résilience climatique à travers la territorialisation de la lutte contre les changements climatiques dans nos collectivités’’ a-t-il expliqué. Lancé en 2018 au profit de 124 collectivités territoriales, le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN) a pour objectif l’amélioration du financement des collectivités territoriales et le relèvement de leur performance dans la gestion des investissements publics locaux. Il est financé par le Gouvernement du Sénégal et les partenaires au développement dont la Banque mondiale et l’Agence française de développement à hauteur de 130 milliards de FCFA pour une durée de 05 ans (2018-2024). ’Comme vous le savez sans doute, le changement climatique n’est plus une menace abstraite, mais une réalité tangible qui impacte déjà les vies de millions de personnes à travers le monde, et particulièrement en Afrique,’’, a rappelé Amadou Manel Fall. ‘’Face à cet état de fait, l’heure est venue de redéfinir nos approches et de repenser notre stratégie de lutte contre le changement climatique. C’est la raison pour laquelle, la territorialisation de l’action climatique, par une meilleure implication des Collectivités territoriales et des autres acteurs territoriaux, devient un levier essentiel pour mettre en œuvre le financement additionnel du PACASEN’’, a insisté le directeur de cabinet du ministre.

Il a souligné que »la territorialisation de l’action climatique induit que les réponses aux défis climatiques soient adaptées aux spécificités de chaque commune, et de manière plus globale, aux réalités propres à nos différents pôles territoires’’ M. Fall a expliqué que »l’objectif recherché est d’amener chaque collectivité territoriale à inscrire en priorité, en fonction de ses vulnérabilités, mais également de ses capacités et de ses ressources, les projets à fort impact climatique dans leur plan d’investissement’’. ‘’Une telle option politique, selon Amadou Manel Fall, va faciliter une meilleure implication des collectivités territoriales, des acteurs locaux et des communautés dans la conception et la mise en œuvre des projets de développement à vocation climatique ».

Le Directeur de l’ADM, Mamouth Diop, a de son côté précisé qu’il »s’agira de coller aux réalités de nos populations et de nos terroirs pour voir les projets les plus adaptés pour répondre aux exigences du changement climatique et prémunir nos populations de certaines situations dommageables qu’on a pu connaître”. Il a cité en exemple “les inondations et l’érosion côtière qui menace bon nombre de nos territoires”. Lors de cet atelier, le Directeur de l’ADM a signé plusieurs conventions de partenariat avec des entités territoriales et étatiques pour maximiser l’appui envers les municipalités.