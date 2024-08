Affaire ONAS: TAS sera auditionné dans deux semaines (RFM)

La plainte déposée par le député Thierno Alassane Sall, dans l’affaire qui secoue l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) et opposant le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dieye à l’ex-DG Cheikh Dieng, connaît une évolution.

Selon RFM, le procureur va auditionner Thierno Alassane Sall dans deux semaines. ‘’Les deux parties prenantes se sont livrées à des accusations publiques avec des documents en référence et nous avons creusé, nous avons davantage fourni des preuves que les entreprises citées dans l’affaire ont régulièrement fait l’objet de recours pour des marchés attribués dans des conditions litigieuses. Donc, il y a de quoi fouiller. Et c’est ce que nous demandons au procureur de faire, puisqu’aujourd’hui, seule la justice peut édifier l’opinion sur cette affaire. Les gens parlent de Jub Jubal Jubanti, le gouvernement étant partie prenante, parce qu’il s’agit de l’Administration de manière générale entre l’ONAS et le ministère de tutelle. L’affaire ne peut être tirée au clair que par la justice. Nous avons effectivement saisi le procureur qui nous a demandé un délai de 15 jours pour pouvoir nous répondre’’, a laissé entendre Thierno Alassane Sall sur RFM.