Urgent: Assane Diouf, l’insulteur public N°1 arrêté tôt ce matin par la DIC

C’est une exclusivité Kéwoulo. Au moment où ces lignes vous parviennent la (BAG) brigade des affaires générales de la DIC a un hôte haut en couleurs. Selon des informations obtenues par votre journal d’investigation, l’insulteur N°1 du Sénégal est actuellement entre les éléments de la police.

Il a été cueilli tôt ce matin à Guédiéwaye et conduit à la DIC. Si Kéwoulo ignore, pour le moment, les raisons de son arrestation, tout porte à croire qu’elle serait liée aux dernières sorties médiatiques de l’ancien compagnon de cellule au commissariat central de l’actuel président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Bien que compagnon des premières heures de la lutte du Pastef contre la dictature de Macky Sall, Assane Dioup s’est peu à peu éloigné de Ousmane Sonko et du Pastef, en s’accoquinant d’abord avec Khalifa Sall, puis Bougane Guèye Dany et enfin Barthélémy Diaz.

D’ailleurs, il avait été cité dans les dernières agressions que des gardes de Barthélémy Diaz auraient perpétrées sur des jeunes qui scandaient le nom de Sonko à l’arrivée de la caravane de Saam Sa Kaadu à Saint Louis, lors des dernières législatives. Pour sa défense, Assane Diouf a nié les faits et il n’a jamais été inquiété pour ces faits. Ces derniers temps, il a multiplié les sorties contre le régime en déclarant sur ITV et face à Cheikh Sarr que “l’argent qui devait être distribué aux militants de Pastef a déjà été dilapidé par les nouveaux tenants du pouvoir.”