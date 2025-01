Les auditions dans l’affaire des 94 milliards de FCFA devraient reprendre ce jeudi à la Division des investigations criminelles (DIC), selon L’Observateur. Ce dossier, vieux de plusieurs décennies, oppose la famille Mbengue à feu Djily Mbaye, un marabout et homme d’affaires, dans un litige portant sur 275 hectares de terres.

En 2019, Ousmane Sonko, alors figure de l’opposition, avait dénoncé une vaste opération de spoliation impliquant des fonctionnaires de haut rang. Les membres de la famille Mbengue seront parmi les premiers à être entendus cette semaine. Leur témoignage est crucial pour comprendre comment des sommes importantes auraient été détournées à leur insu. Deux anciens directeurs du Cadastre et des Domaines, Tahibou Ndiaye et Mamour Diallo, sont déjà mis en cause. Une plainte déposée le 15 octobre dernier par les avocats des héritiers de feu Ousmane Mbengue accuse des « structures et tierces personnes » d’avoir orchestré ce détournement. Ce dossier, aux ramifications politiques, divise l’opinion. Les partisans de Sonko y voient une preuve des dérives de l’ancien régime, tandis que les défenseurs des fonctionnaires incriminés dénoncent une instrumentalisation judiciaire. Les prochaines auditions pourraient révéler des informations explosives et impliquer d’autres figures influentes. La société civile et l’opinion publique espèrent que ces investigations permettront enfin de faire la lumière sur ce scandale.