PASTEF-Louga : La triste histoire de Fallou Mbacké, touché par balle en 2023 et décédé ce samedi

La troisième intervention chirurgicale n’aura finalement pas souri à Serigne Fallou Mbacké Diop, militant de Pastef, selon les informations rapportées par Source A. Ce dernier a succombé vendredi dernier, après avoir été blessé par balle lors des manifestations survenues aux Parcelles Assainies en juin 2023.

Originaire de Louga mais établi à Touba, plus précisément au quartier Keur Niang, Serigne Fallou Mbacké Diop a été enterré hier à Louga, en présence de nombreux proches et sympathisants. Selon Source A, le défunt avait reçu une balle à l’abdomen, et bien que l’extraction initiale ait été réalisée, des résidus étaient restés dans son corps, lui causant régulièrement des douleurs.

D’après toujours les révélations de Source A, c’est lors de cette troisième opération que Serigne Fallou a sombré dans un coma dont il ne s’est jamais réveillé. Marié depuis peu, il laisse derrière lui une épouse et un enfant de moins d’un an.