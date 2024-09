Juan Branco contre régime de Macky Sall : la date du délibéré fixée pour le …

La justice française se penchera sur la plainte de l’avocat Juan Branco, le 6 novembre prochain. Le membre du pool d’avocat de l’ex-opposant Ousmane Sonko, nommé Premier ministre après la victoire de son candidat, Bassirou Diomaye Faye, à la Présidentielle du 24 mars dernier, donne lui-même l’information dans un post sur les réseaux sociaux, rapporte la presse du jour.

Dans sa plainte, la robe noire visait l’ancien Président Macky Sall, l’ex-ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, et “112 suspects sur l’ensemble de la chaîne de commandement” accusés de commission et complicité à la commission de “crimes contre l’humanité” en lien avec les manifestations meurtrières qui ont secoué le Sénégal entre 2021 et 2024.