Thiadiaye : Le directeur du Centre des handicapés condamné pour un détournement de 27millions de FCFA

Un scandale d’une gravité inouïe secoue la ville de Thiadiaye. T. Diouf, directeur du Centre des handicapés, a été reconnu coupable d’escroquerie et condamné à trois ans de prison ferme. Il aurait abusé de la confiance de 427 personnes en situation de handicap, leur soutirant un montant total de 27 millions de FCFA sous couvert d’un prétendu programme de financement en partenariat avec des organismes canadiens.

D’après les investigations menées par les autorités judiciaires, T. Diouf aurait mis en place un stratagème bien ficelé pour tromper ses victimes. Profitant de son statut et de la vulnérabilité des bénéficiaires du centre, il aurait fait miroiter des financements destinés à améliorer leurs conditions de vie et favoriser leur insertion socio-économique. Sous prétexte de faciliter l’accès à ces fonds supposément octroyés par des partenaires canadiens, il aurait exigé de chaque bénéficiaire des sommes d’argent sous forme de frais de dossier ou de participation. Les promesses étaient alléchantes : aides financières substantielles, soutien matériel et accompagnement professionnel. Malheureusement, ces engagements se sont révélés être de purs mensonges, orchestrés dans le but de détourner l’argent des victimes. Alertées par plusieurs plaintes, les autorités judiciaires ont ouvert une enquête qui a rapidement mis en lumière l’ampleur de l’escroquerie. Face aux preuves accablantes, T. Diouf a été traduit en justice et jugé pour abus de confiance, escroquerie et détournement de fonds.

Lors du procès, les témoignages des victimes ont révélé la profonde détresse dans laquelle cette fraude les a plongées. Beaucoup d’entre elles avaient mobilisé leurs maigres économies dans l’espoir d’améliorer leur quotidien. Certaines avaient même contracté des emprunts, croyant fermement aux promesses du directeur du centre. Après délibération, le tribunal l’a reconnu coupable et l’a condamné à trois ans de prison ferme. En plus de cette peine, il devra rembourser l’intégralité des fonds détournés et pourrait faire face à d’autres poursuites en lien avec cette affaire.