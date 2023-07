Le Mouvement pour la Transformation nationale, MTN – MoTNa, salue la décision du Président de la République Macky SALL consistant à ne pas postuler pour une troisième candidature.

Cette initiative cadre avec les principes démocratiques et les valeurs les plus sacrées fondatrices de nos sociétés. Le Président du mouvement MTN – MoTNa, Professeur Mary Teuw NIANE n’a cessé, à travers ses différentes communications, de rappeler l’importance du respect de la parole donnée. En effet, l’avenir d’un pays ne peut se construire que sur l’éthique, l’éducation et la formation.

Le mouvement MTN – MoTNa félicite aussi le peuple sénégalais qui a mené le combat contre une troisième candidature.

Enfin, le mouvement MTN – MoTNa attend du Président de la République le respect des engagements pris pour l’organisation d’une élection présidentielle libre, transparente et inclusive.

Fait à Dakar, le 03 juillet 2023

MTN – MoTNa