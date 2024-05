Viet Vo Dao : Championnat Régional Dakar : Gendarmerie dicte sa loi avec 30 médailles

L’Union sénégalaise de Vovinam (USV) de Viet Vo Dao a organisé son championnat régional de Dakar, le samedi 11 mai 2024 au stadium Amadou Barry. Le club de la Gendarmerie a survolé la compétition en décrochant 30 médailles dont 18 en or.

129 combattants (hommes et dames), toutes catégories confondues, issus de 11 clubs de Dakar, ont compéti en techniques et combats, en individuel et par équipe. Le club de la Gendarmerie a imposé sa domination, en faisant une belle moisson de 30 médailles (18 or, 10 argents, 2 bronzes).

Le club basé à la Caserne Samba Diéry Diallo a opéré une razzia dans cette compétition, en accrochant également les titres de meilleur compétiteur et meilleure compétitrice, attribués respectivement à Lamine Diatta (5 médailles d’Or) et Aminata Diarra 6 médailles (3 or, 3 argents).

Le budget pour l’organisation de la compétition est estimé à 5 millions FCFA.