Foot féminin : Le Sénégal accueille le tournoi U20 de l’UFOA/A Zone A en 2024

Du 20 au 30 mai, la ville de Thiès sera le théâtre de l’édition 2024 du tournoi féminin U20 de l’Union des fédérations ouest-africaines Zone A (UFOA/A). Après avoir triomphé lors de l’édition précédente en Sierra Leone, les Lioncelles auront l’occasion de défendre leur titre, avec l’avantage de jouer devant leur public.

L’équipe féminine U20 du Sénégal a impressionné lors de la première édition de ce tournoi, remportant tous ses matchs avec brio lors de sa campagne en terre sierra-léonaise l’année dernière. Sous la direction de leur entraîneure, Aicha Henriette Ndiaye, les Lioncelles ont débuté en force en battant la Guinée-Bissau 4-0 dans le match d’ouverture. Elles ont ensuite poursuivi sur leur lancée en dominant la Guinée 3-1 lors de leur deuxième rencontre. Leur dernier match contre la Sierra Leone s’est soldé par une victoire convaincante (3-0), scellant ainsi leur triomphe avec un impressionnant bilan de dix buts marqués contre un seul encaissé.

Pour cette édition 2024, le tournoi sera encore plus relevé avec la participation de huit équipes. En plus du Sénégal en tant que pays hôte, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, la Mauritanie et la Sierra Leone se disputeront le titre.

Avec un niveau de compétition élevé et une passion pour le football féminin en constante croissance dans la région, les spectateurs peuvent s’attendre à des matchs palpitants et à des performances de haut niveau.