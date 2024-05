Suspension des travaux sur le littoral : Alioune Tine réagit...

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a récemment annoncé la suspension des travaux sur le domaine public maritime à Dakar. Cette décision intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant les pratiques de construction anarchiques et illégales le long du littoral de la capitale sénégalaise.

« Il faut absolument saluer cette décision politique importante qui s’inscrit dans l’assainissement nécessaire des pratiques anarchiques, illégales et écocides sur le domaine maritime, » a déclaré Alioune Tine. Le fondateur d’Afrika Jom Center souligne l’importance d’une évaluation rigoureuse pour formuler des recommandations pratiques visant à réapproprier le littoral et à permettre à Dakar et à ses habitants de bénéficier d’espaces ouverts et de zones de respiration. Pour lui, il est totalement absurde que des immeubles envahissent

le littoral, renseigne dans sa livraison du jour, Le Public.